رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية: نجاح المشروعات هو نجاح للجهاز.. حمدى مطر: مولنا 155 ألف مشروع بمليار و503 ملايين نصفها تم فى الـ3 سنوات الأخيرة..والجهاز يمنع العميل من الاحتكاك بالمحليات

القليوبية إبراهيم سالم

- رئيس فرع القليوبية: اللى معندوش فكرة بندربه إزاى يبتكر فكرة لتنفيذها على أرض الواقع

- "مفيش مشروع على أرض المحافظة إلا وعندنا رؤية كاملة عنه"

- متابعة ميدانية للمشروعات وتقرير ربع سنوى بحركة العمل بها

قصص نجاح حرص جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية على المشاركة فيها وتيسير كافة الطرق لها لتحقيق نجاح أكبر، وعدم انتظار الوظائف الحكومية، وتحقيق عامل جذب لباقي الشباب على خوض التجربة وتحقيق نجاح من خلال عوامل الدعم المقدمة من الجهاز، سواء المالى أو الفني أو ريادة الأعمال، لتوفير أكبر عدد من الوظائف للعمالة بالمحافظة، وتحقيق دخل أفضل لهم بدلا من التنقل للمدن البعيدة.

وكان لـ"اليوم السابع" هذا الحوار مع حمدي مطر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، الذي كشف فيه كل وسائل الدعم المقدمة من فرع الجهاز للشباب وصغار المستثمرين، إلى جانب إيضاح خطة العمل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة لهم، والأوراق المطلوبة من الشباب الذي يود خوض التجربة.

في البداية.. كم عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية وعدد الوظائف التى وفرها للأيدى العاملة؟

بلغ إجمالى عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى سبتمبر لعام 2018، حوالى 155 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، بإجمالى تمويلات مليار و503 مليون جنيه، وفرت 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 184 مليون جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاشغال العامة، خلقت إجمالى فرص عمل 23 ألف فرصة عمل أخري.

هل يوجد تزايد في الإقبال خلال الفترة الماضية من العملاء على الفرع؟

بالفعل هناك تزايد كبير جدا في الإقبال خلال أعوام 2016 و2017، ففي هذين العامين على وجه التحديد بلغ إجمالى التمويلات نصف ما تم تمويله خلال الفترة من 1992 حتى 201، بل تخطى الـ 50% من إجمالى المشروعات الممولة من الجهاز، ومن المتوقع أن تزداد النسبة فى نهاية 2018، وفرع الجهاز بالقليوبية يستقبل يوميا 70 مترددا للحصول على الخدمات، سواء خدمات الجهاز أو الخدمات المالية وغير المالية.

هل هناك إحصائية بالمشروعات التى تم تمويلها خلال 2018؟

بالفعل هناك إحصائية بما استقبله الفرع والمشروعات التى تم تمويلها منذ يناير حتى سبتمبر 2018، و116 مليون جنيه لتمويل 5500 مشروع بإجمالى فرص عمل 6600 فرصة عمل، إضافة إلى تمويل 426 مشروعا في شهر أكتوبر الماضي بإجمالى 8 ملايين 771 ألف جنيه.

ما هى أنواع الدعم المقدمة من فرع الجهاز للمتقدمين للحصول على الخدمات؟

نقدم دعم مالى، وهو تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات المتقدم بها المواطنون منها "الصناعي والخدمية والأمن الغذائية"، إلى جانب الدعم غير المالى ويتمثل في "فنى وريادة أعمال وتدريب وتسويق"، ويتم مساعدة الشباب بعمل دراسة جدوى للمشروعات وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى رأس مال عام، أو رأس مال عامل مقرون بآلات ومعدات، بعدها يتم عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بمعرفة الجهاز ثم يتم تمويل النشاط بحيث لا يكون لأي تمويلات أخرى خلال فترة الانطلاق.

ما عدد الجهات التى يتم من خلالها تمويل هذه المشروعات؟

يتم التمويل من خلال 4 جهات وهي تمويل مباشر من خلال الجهاز، وتمويل من خلال شركاء التنمية متمثل في البنوك العامة والاستثمارية، تمويل الجمعيات الأهلية، والجمعيات التعاونية، وذلك بهدف الوصول إلى العميل في المكان المتواجد به وتسهيل كافة الإجراءات له.

ما هي الإجراءات التى يتبعها الجهاز لاستقبال العملاء الجدد بالمحافظة؟

الجهاز يهدف في المقام الأول تسهيل الإجراءات على العملاء من خلال طلب عقد إيجار فقط في حالة ما إذا كان العميل يستأجر مكانا للمشروع، وعقد التمليك في حالة تملك المكان، ويتم من خلال الشباك الواحد بالجهاز انهاء كافة الأوراق الخاصة به والتى يفرضها القانون "ترخيص المكان، استخراج بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، والتأمين على المنشأة، ورخصة نشاط، ورقم قومي للمنشأة".

كل هذه الإجراءات يتم تسهيلها للعمل "علشان ميلفش على الوحدات المحلية، والتنظيم والضرائب والسجل التجارى والتأمينات الإجتماعية" وذلك من خلال الشباك الواحد، ويتم مخاطبة الجهات المختصة لمنحة الأوراق اللازمة لبدء المشروع، ثم يتم تحويله للإقراض لبدء المشروع.

هل هناك متابعة ميدانية للمشروعات التى تتبع الجهاز بالمحافظة؟

فرع الجهاز يمتلك فريق متابعة ميداني لمتابعة كل المشروعات الممولة، وذلك بمجرد قيام العميل بصرف القرض من إحدى الجهات الأربعة للتمويل، ويتم ملء استمارة عن نشاط المشروع والمعدات والأدوات والعمالة ونوع المنتج ومواصفاته، ويتم دراسته لوضع كافة الخطط في حالة وجود أية عقبات أمام العملاء، إلى جانب وجود متابعة ميدانية كل 3 أشهر للمشروعات على مستوى المحافظة، "مفيش مشروع على أرض المحافظة إلا وعندنا رؤية كاملة عنه".

في حالة تعثر المشروعات الممولة من الجهاز.. ما هى الخطوة التى يقدمها الجهاز لأصحاب تلك المشروعات؟

في حالة التعثر بشكل لا إرادي، يتم عمل دراسة مع صاحب المشروع وطرح الحلول البديلة لعودة المشروع للعمل والربح من جديد، موضحا "نجاح المشروع هو نجاح للجهاز، ودا قبل ما يكون مشروع للعميل دا مشروعي أنا كمان".

هل هناك تدريب للشباب على كيفية إدارة المشروعات داخل فرع الجهاز؟

يتم منح القروض لكل الشباب الخريجين وأصحاب المشروعات الجديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، "حتى اللى معندوش فكرة بندربه إزاى يبتكر فكرة لتنفيذها على أرض الواقع"، من خلال تدريب يتم لمدة يومين، إلى جانب تدريب آخر تحت عنوان "أبدأ مشروعك" لمدة 5 أيام لتعليم عمل دراسة الجدوى للمشروعات وعمل سجلات للمشروع، والتعامل مع الموردين والخامات والمخرجات وتكلفة الإنتاج والربح.

هل يتم متابعة اصحاب المشروعات خلال مرحلة تسويق المنتج عقب انطلاق المشروع؟

الجهاز يساعد أصحاب المشروعات في عملية تسويق المنتج من خلال المعارض المحلية، والمعارض الإقليمية، والخارجية، "طالما يقدر يقدم منتج متميز يشارك به"، إلى جانب مساعدته في التسجيل بسجل الموردين بالقطاع الحكومى، لتسهيل دخوله المناقصات، وعمل باركود.

ما هى الشروط المطلوبة من العميل للحصول على قرض من الجهاز؟ وما هي الفئات المستهدفة للجهاز؟

الشروط المطلوب توافرها في المتقدم للحصول على قرض متناهي الصغر، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، الإقامة الدائمة بالمحافظة التي يقام بها المشروع، وأن يوجه التمويل إما لإقامة مشروع جديد أو للتوسع في مشروع قائم، ألا يزيد عدد العاملين في المشروع عن خمسة أفراد، الاعتماد على المهارات والخبرات الشخصية، مشيرا إلى أنه يمكن أن تدار بعض المشروعات متناهية الصغر التجارية من المنزل وتسوق منتجاتها داخل المجتمع المحلى، إلى جانب الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطى مدة القرض، أما بالنسبة للجهات المستهدفة الفئات المستهدفة من برامج التمويل متناهي الصغر، المرأة المعيلة، الفقراء النشطين اقتصاديا، وذوى الحرف والمهارات اليدوية، وشباب الخريجين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وصغار المزارعين، ومحدودي الدخل.

تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتعميق فكر العمل الحر لدى الشباب وخاصة طلاب السنوات النهائية، من خلال محاضرات، لطرح بدائل الوظائف بالقطاعين الحكومى والعام.

هل هناك بروتوكولات أخرى لطرح مشروعات بالمحافظة؟

هناك بروتوكول بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لمشروع "مفاتح مشروعك"، وهو عبارة عن مشاركة ما بين جهاز تنمية المشروعات والعميل، ويتم تخصيص مناطق إقامة المشروعات من قبل مديريات الشباب بالمحافظات، ويكون بمقابل انتفاع بسيط، ويقدم الجهاز للعميل 100 ألف، على أن يسددها على 5 سنوات وبعد انتهاء هذه المدة يكون المشروع ملكية كاملة للعميل، حيث بدأ هذا المشروع أول نوفمبر الجارى وينتهى 30 نوفمبر.

هل هناك كلمة تود توجيهها للشباب؟

أنا أطالب الشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل وخصوصا أن القطاع الحكومى يكتظ، وعليهم التوجه لجهاز المشروعات، ولو لم يكن لديه فكرة مشروع إحنا هندربه ونأهله، "أنتم قاعدين ليه مفيش وظائف حكومية"، والدولة وفرت البديل لوظائف القطاع الحكومى ممثل في هذا الجهاز، العمل الحر أفضل من الوظيفة 60 مرة، وهدف الجهاز تعميق العمل الحر لدى الشباب "وأقول للشباب إبدأ بالخطوة الأولى وسيب الباقي علينا، وإحنا معاك مش هنسيبك".