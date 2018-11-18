رئيس جامعة العريش يشارك فى معرض منتجات الأسر كبائع لتشجيعهم‎

شمال سيناء - محمد حسين

شارك الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، فى تشجيع الأسر المشاركة فى عرض منتجاتها بمعرض مِن إنتاج مركز شباب العريش، للوقوف بجانبهم بائعا، ومشجعا الجمهور على الشراء لمنتجات العجوة السيناوية وزيت الزيتون والأعشاب المجففة .

وأعلن رئيس جامعة العريش، تقديم هدية للأسر المشاركة بفتح معرض دائم لهم فى نطاق الحرم الجامعى فى إطار المشاركة المجتمعية للجامعة ومساعدة كافة فئات المجتمع، واستهل رئيس جامعة العريش زيارته للمعرض ب تفقد منصات العرض يرافقه عمداء الكليات وطلبة كلية التجارة .

وقال عادل رستم، رئيس الجمعية المنظمة للمعرض، إن مشاركة رئيس جامعة العريش، بالبيع تأتى فى إطار تفعيل مبادرة "انا بياع" التى يشارك فيها رموز المجتمع بالبيع للمنتجات المحلية فى المعرض فى اطار التشجيع .