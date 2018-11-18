video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل الملحق الثقافى السعودى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:57 م
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل الملحق الثقافى السعودى تبادل الدروع بين الملحق الثقافى السعودى ورئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

استقبل الدكتور خالد عبد البارى ، رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الأحد ،  الدكتور خالد النامى ، الملحق الثقافى السعودى بسفارة القاهرة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة عدة موضوعات خاصة بإجراءات قبول الطلاب والتسجيل لطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عبد الحكيم نور الدين"، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر ،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد جمال عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم أبو شرخ ، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى ، والدكتور الصادق معالى ، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية.

وخلال اللقاء رحب عبد البارى بالوفد السعودى، مشيرًا إلى أن جامعة الزقازيق منذ إنشائها وهى قبلة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة فى مختلف الكليات لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقا للمعايير الدولية، علاوة على الكليات الجديدة وفى مقدمتها كلية طب الأسنان التى تستقبل عدد كبير من الطلاب الوافدين .

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، أنه سيتم التواصل بشكل رسمى ودائم مع السفارة ، فيما يخص طلاب المملكة السعودية وسيتم إرسال نتائج الطلاب أول بأول، كما سيتم دراسة المقترحات المقدمة من الجانب السعودى بشأن تحويل الطلاب من الجامعات السعودية إلى الجامعات المصرية وعمل مقصة لتحويل الطلاب وفقا للوائح والقوانين التى تقرها الجامعة ، وفى ختام الزيارة قام رئيس الجامعة والملحق الثقافى بتبادل الدروع، كما تم تكريم طالب وطالبة سعوديين بكلية الطب لتفوقهما فى الدراسة وتشجيعا لهما.

كما تعقد جامعة الزقازيق غدا الاثنين ورشة عمل تدريبية حول "المقرر الإلكترونى الجديد لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بهدف تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة على استخدام تدريس المقرر الإلكترونى الجديد لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ، والأنشطة المطلوبة بالكليات طوال العام الدراسى وطرق التدريس والتقييم ، وسوف تحاضر بالورشة الدكتورة ريم عباس ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب البشرى .

received_2138583333125269
تكريم طلاب كلية الطب السعوديين

 

تكريم الفود السعودى
تبادل الدروب بين الوفد الثقافى السعودى ورئيس جامعة الزقازيق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمية البحث العلمى وجامعة الزقازيق توقعان اتفاقية خفض المياه الجوفية بأسوان

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

جامعة الزقازيق

الوفد السعودى

طلاب سعوديين

رئيس جامعة الزقازيق




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة