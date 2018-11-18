رئيس جامعة الزقازيق يستقبل الملحق الثقافى السعودى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد عبد البارى ، رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الأحد ، الدكتور خالد النامى ، الملحق الثقافى السعودى بسفارة القاهرة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة عدة موضوعات خاصة بإجراءات قبول الطلاب والتسجيل لطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عبد الحكيم نور الدين"، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد جمال عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم أبو شرخ ، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى ، والدكتور الصادق معالى ، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية.

وخلال اللقاء رحب عبد البارى بالوفد السعودى، مشيرًا إلى أن جامعة الزقازيق منذ إنشائها وهى قبلة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة فى مختلف الكليات لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقا للمعايير الدولية، علاوة على الكليات الجديدة وفى مقدمتها كلية طب الأسنان التى تستقبل عدد كبير من الطلاب الوافدين .

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، أنه سيتم التواصل بشكل رسمى ودائم مع السفارة ، فيما يخص طلاب المملكة السعودية وسيتم إرسال نتائج الطلاب أول بأول، كما سيتم دراسة المقترحات المقدمة من الجانب السعودى بشأن تحويل الطلاب من الجامعات السعودية إلى الجامعات المصرية وعمل مقصة لتحويل الطلاب وفقا للوائح والقوانين التى تقرها الجامعة ، وفى ختام الزيارة قام رئيس الجامعة والملحق الثقافى بتبادل الدروع، كما تم تكريم طالب وطالبة سعوديين بكلية الطب لتفوقهما فى الدراسة وتشجيعا لهما.

كما تعقد جامعة الزقازيق غدا الاثنين ورشة عمل تدريبية حول "المقرر الإلكترونى الجديد لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بهدف تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة على استخدام تدريس المقرر الإلكترونى الجديد لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ، والأنشطة المطلوبة بالكليات طوال العام الدراسى وطرق التدريس والتقييم ، وسوف تحاضر بالورشة الدكتورة ريم عباس ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب البشرى .

تكريم طلاب كلية الطب السعوديين

تبادل الدروب بين الوفد الثقافى السعودى ورئيس جامعة الزقازيق