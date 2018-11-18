رئيسة وزراء بريطانيا تواجهه عاصفة انتقادات ومؤيدوها يصفونها بـ "المنبطحة"

كتبت رباب فتحى

ردت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ، على منتقديها بسبب الخروج من الإتحاد الأوربى ، بالقول أن التخلص منها بتصويت سحب الثقة لن يجعل الخروج من الاتحاد أسهل

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"إن رئيسة الوزراء البريطانية ، دافعت عن مشروع اتفاق الخروج الذى عرضته على البرلمان الأسبوع الماضي لمغادرة الاتحاد الأوروبي وقالت إنه كان هناك أسبوع "حاسم" ، مشيرة الى أن هناك المزيد من التفاصيل حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفى بمخاوف بعض نواب حزب المحافظين المعارضين لخططها.

وقال جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال ، إن حزبه يمكن أن يحصل على صفقة أفضل في الوقت المناسب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد مرة أخرى أن يجرى استفتاء جديد حول شروط الاتفاق قائلا : إن هذا ربما يحدث فى المستقبل لكن ليس الآن.

ولفتت " بى بى سى" إلى أن هناك انتقاد واسع النطاق لمشروع اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والذي سيتم توقيعه في قمة خاصة الأسبوع المقبل، موضحة أن بعض وزراء الحكومة تقدموا باستقالتهم اعتراضا على الاتفاق، فضلا عن أن مجموعة من أبرز المؤيدين للخروج فى حزب المحافظين ردوا على مسودة خطة ماى ، وقالوا إنها منبطحة .