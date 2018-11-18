دورة علمية لأئمة الجيزة للتوعية بخطورة المخدرات وطرق مواجهتها

كتب – إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة الجيزة يوم الأربعاء الموافق 21 / 11 / 2018، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية، يحاضر فيها أساتذة متخصصون فى علم الاجتماع، والطب النفسى، والطب الشرعى، لبيان خطورة تعاطى المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان، ويشارك فيها (150) إماما.

قالت وازة الأوقاف، فى بيان لها: إن الدورة تأتى فى إطار مبادرة "وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.