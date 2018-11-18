حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الشقق السكنية بالتجمع، 4أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عمر.ن"،عاطل ومسجل، و"إيهاب. ن"عاطل، "محمد س"عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقه الشقق السكنية، وتمكنوا من سرقة 4 شقق سكنية.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا يفيد بتعرض شققهم للسرقهم بأسلوب كسر الباب، وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تمكنت الاجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.