حبس قائد سيارة قتل شخصين خطأ فى منطقة صفط اللبن

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس قائد السيارة المتسبب فى سقوط جزء من سور كوبرى صفط اللبن، ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين أمس، السبت 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجهت النيابة لقائد السيارة، تهم الإهمال، والذى تسبب فى قتل مواطنين عن طريق الخطأ، وأمرت بالتحفظ على السيارة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وأخذ عينة من دماء المتهم وإجراء تحليل مخدرات لها، لبيان ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مسكر من عدمه.

وتبين للرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن قائد السيارة يعمل خطيب مسجد، اختلت عجلة القيادة من يده مما أسفر عن اصطدام السيارة بسور الكوبرى الحديد، حيث سقط جزء منه وأصاب شخصين تصادف مرورهما أسفل الكوبرى، مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وانتقل رجال المباحث، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.