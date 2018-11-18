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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بتصنيع الأستروكس فى كرداسة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:47 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بتصنيع الأستروكس فى كرداسة مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت النيابة العامة بكرداسة ومركز إمبابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة تصنيع مخدر الإستروكس والاتجار فيه. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن معلومات وردت لضباط مباحث مركز كرداسة تفيد قيام "محمود . م. ع"، عاطل فى العقد الثالث من العمر، بتصنيع مخدر الاستروكس داخل منزله الكائن بدائرة القسم، وتوزيعه على عملائه، وعلى الفور تم التأكد من المعلومات الواردة، وبناء على ذلك صدر إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم.
 
وأضافت التحقيقات أنه تمت مداهمة مسكن المتهم وبتفتيشه عثر بداخله على كمية من الأعشاب ومهدي ثيران، مسكن للخيول، وبنج أسنان، كما تم القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة، بمواجهته أنكر فى البداية صلته بالمضبوطات، وأن المنزل الذى ضبط فيه ليس منزله، 
وأضافت التحقيقات أنه اعترف بعد ذلك بأنه يستخدم المواد المضبوطة فى تصنيع مخدر الإستروكس، كما أنه يضيف عليها كمية من الخمور، وفور الانتهاء منها يقوم ببيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية.
 
 

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