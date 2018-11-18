حبس عاطلين 4ايام على ذمة التحقيقات لقيامهم بإصابة عامل بطلق نارى ببنها

أمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطلين 4ايام على ذمة التحقيقات، وضبط و احضار متهما ن آخرين، لقيامهم بإصابة عامل بمزرعة بطلق ناري، وسرقه هاتفه المحمول.

كانت قد تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية إخطارا من مركز شرطة بنها مفادة وورود بلاغ من عامل بمزرعة دواجن بناحية كفرمويس بدائرة المركز ،أنه أثناء تواجده أمام المزرعة وبرفقته أربعة من أصدقائه، فوجئوا بحضور أربعة مُلثمين هددوهم بفرد خرطوش، وإستولوا منهم على هواتفهم المحمولة، مبلغ مالى، وأطلق أحدهم عياراً من الفرد فأصابه برش خرطوش بالرقبة، وفروا هاربين.

ومن خلال قيام أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت الجهود أن وراء إرتكابها عرابى. ن 31 سنه ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه, قتل, شروع فى قتل, شروع فى سرقة ،أحمد ع. غ 26 سنه ، له معلومات جنائية، وآخران "محددان"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، وضبط الأول والثانى، وبحوزتهما هاتف محمول من المستولى عليهم ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط ،المتهمَين الهاربَيْن، والسلاح المستخدم.