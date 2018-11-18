حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المحال التجارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب ، المحامى العام لنيابات المنوفية،حبس 4 عاطلين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات،4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل ، مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير المباحث الجنائية،يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس ، رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم،من ضبط كلا من " م.ص.ص " 33 عاما ومقيم بمحافظة الغربية،" م.ا.م" 29 عاما عاطل ومقيم بمركز قويسنا،"ا.ر.م" 32عاماومقيم بمركز قويسنا،وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات ،وبمواجهتم إعترفو بسرقة محل بقرية البتانون خاص بأجهزة المحمول ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات