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الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:37 م
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حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المحال التجارية فى المنوفية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:32 م
حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المحال التجارية فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب ،  المحامى العام لنيابات المنوفية،حبس 4 عاطلين،  لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات،4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل ، مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان ،  مدير المباحث الجنائية،يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس ، رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم،من ضبط كلا من " م.ص.ص " 33 عاما ومقيم بمحافظة الغربية،" م.ا.م" 29 عاما عاطل ومقيم بمركز قويسنا،"ا.ر.م" 32عاماومقيم بمركز قويسنا،وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات ،وبمواجهتم إعترفو بسرقة محل بقرية البتانون خاص بأجهزة المحمول ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
 

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