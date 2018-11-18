"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 4 متهمين، بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على عقار مملوك، لبنك ناصر الاجتماعى.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمون هم تامر صابر، أمين حفظ محكمة السيدة زينب، ويسرى عبد الكريم، موظف بقلم اتعاب المحاماة بمحكمة جنوب القاهرة، ومحمد عبد العزيز، صاحب شركة الهوارى، للتجارة والمقاولات، و جورج إسكندر، رئيس مجلس إدارة شركة هيجو للهندسة والانشاءات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني اشتركا بطريقى الاتفاق، والمساعدة مع المتهم الثالث والرابع وأخر في تزوير محررات رسمية عقد بيع نهائي للعقار " 19 ش سكة الميدانين والذي يأخذ رقم 29 ش، أحمد سمير الصاوى –الزيتون " مورخ 5/ 10 / 1940، ومحضر التصديق الخاص به المؤرخ 2 / 4 / 1942 علي غرار المحررات الصحيحة.