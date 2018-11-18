"تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية" تمول 155 ألف مشروع

القليوبية إبراهيم سالم

أكد حمدي مطر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، على تفعيل منظومة الشباك الواحد، والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة لهم، والأوراق المطلوبة من الشباب الذي يود خوض تجربة انشاء مشروع .

و أشار إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى سبتمبر لعام 2018، حوالى 155 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهى الصغر، بإجمالى تمويلات مليار و503 مليون جنيه، وفرت 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 184 مليون جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاشغال العامة، خلقت إجمالى فرص عمل 23 ألف فرصة عمل أخرى.