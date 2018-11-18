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تموين الشرقية يتحفظ على 5 أطنان شعير ضبطوا فى مضرب أرز بدون تراخيص

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:10 م
تموين الشرقية يتحفظ على 5 أطنان شعير ضبطوا فى مضرب أرز بدون تراخيص وزارة التموين
الشرقية – إيمان مهنى
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تحفظت مديرية التموين بالشرقية، على 5 طن شعير تم ضبطها فى مضرب بدون تراخيص، وكذلك كيماويات وأسمدة زراعية ذلك بحملات مكبرة بديرب نجم وفاقوس، أن إدارة تموين ديرب نجم قامت بحملة برئاسة محمد المرشدى مدير الإدارة ومحمد عبد المجيد، رئيس الرقابة التجارية، وبمشاركة جمال سعد، والسيد أحمد عبد الفتاح.

وتم ضبط  عدة مخالفات متنوعة منها ، محضر رقم 929 جنح ا د ط ضد مندوب شركة للكيماويات وذلك لإتجار فى كيماويات مجهولة المصدر عبارة عن 50 كيس مبيد حشائش، و36 بنانجين مبيد حشائش مجهول المصدر،  وأخضر ضد مندوب شركة خاصة لتوزيع الأسمدة والمخصبات الزراعية وذلك لحيازته مخصبات زراعية مجهولة المصدر عبارة عن 3 كرتونة منشط طبيعى، وكرتونة للمحاصيل الورقية،  و3 كرتونة منشط للمحاصيل الزراعية .

كما قام قطاع تموين شمال برئاسة  عبدالحميد عزاز  بحملة تفتيشية بالاشتراك مع الطب البيطرى أسفرت عن محضر رقم/342 جنح صان الحجر ضد صاحب مضرب أرز بناحيه كوبرى الحاج أحمد بصان الحجر لإدارته للمضرب بدون ترخيص وتم التحفظ على 5000 كيلو أرز شعير ، و ضبط 55 كيلو اسماك و لحوم منتهية الصلاحية.


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