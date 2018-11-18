video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمطار بسبب عطل فنى بقنوات الاتصال

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:08 ص
تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمطار بسبب عطل فنى بقنوات الاتصال مطار القاهرة
كتب ــ أحمد مصطفى - رحاب نبيل
إضافة تعليق

تعطلت صباح اليوم الأحد، أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنى الركاب رقم 2 و 3 ومبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة بسبب وجود عطل فني في قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار(check in) .

 

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان صحفي صباح اليوم الأحد، إنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مكون من  جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب، وتعتذر سلطات مطار القاهرة عن أى تأخير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران" تسير 114 رحلة من مطار القاهرة.. وترحيل 15 مهاجرًا أفريقيًا

مطار القاهرة

وزارة الطيران

عطل فني

اخبار مصر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة