تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمطار بسبب عطل فنى بقنوات الاتصال

كتب ــ أحمد مصطفى - رحاب نبيل

تعطلت صباح اليوم الأحد، أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنى الركاب رقم 2 و 3 ومبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة بسبب وجود عطل فني في قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار(check in) .

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان صحفي صباح اليوم الأحد، إنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب، وتعتذر سلطات مطار القاهرة عن أى تأخير.