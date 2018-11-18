تعرف على خطة زيادة صادرات مصر للملابس الجاهزة والدول المستهدفة

كتب إسلام سعيد

يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحقيق صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة 10٪ عن عام 2017، فقد بلغت إجمالى صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2018 ملياراً و176 مليون دولار مقارنة بـمليار و75 مليون دولار فى 2017 بارتفاع بلغ نسبته 9%".

وحول الأسواق الرئيسيه لصادرات الملابس الجاهزه خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2018، تأتى الولايات المتحدة على رأس الدول بقيمة صادرت بلغت 585 مليون دولار محققة نسبة ارتفاع قدره 9% مقارنه بنفس الفترة من 2017، ثم تأتى أوروبا بقيمة صادرات بلغت 398 مليون دولار محققة نسبة ارتفاع قدره 12% مقارنة بعام 2017 ومن أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر إسبانيا (106 ملايين دولار محققة نسبة ارتفاع قدره 4%)،وإيطاليا (53 مليون دولار بنسبة نمو 2%) ثم فرنسا (38مليون دولار)، كما بلغت الصادرات إلى تركيا 105 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة نمو بلغت 24% مقارنهً بنفس الفترة من عام 2017.

وحول خطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، أشار المجلس إلى أن خطة الترويج ترتكز بالأساس على زيادة حصة مصر السوقية للصادرات فى الأسواق الحالية، من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا اللذان يمثلان 55%، 30% من إجمالى صادرات القطاع.

وشارك المجلس خلال عام 2018 بمعرض الماجيك شو بالولايات المتحدة الأمريكية فى دورتى فبراير وأغسطس 2018 من أجل الترويج للمنتجات المصرية واستعراض الإمكانيات الرائدة للقطاع بمصر، مع التأكيد على أهمية المميزات التنافسية التى تتميز بها.

ومن المقرر اشتراك المجلس بمعرض Sourcing at Magic فبراير المقبل بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 15 شركة مصرية عارضة من الملابس الجاهزة، فلا يزال هناك فرص تصديرية واعدة للتوسع بالسوق الأمريكى، خاصة فى إطار الأحداث والتغيرات الاقتصادية العالمية، وإلى جانب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلهQIZ حيث إن هذا السوق يخدم كافه الفئات المصدره الصغيرة والمتوسطة إلى جانب كبار المصدرين خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة.

ويسعى المجلس لزيادة صادراته أيضاً من خلال تعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية والإبداعية، من خلال استهداف تنظيم العديد من ورش العمل لمساعدة صغار المصدرين، وتقديم خدمات الدعم الفنى للمصدرين الجدد للمشاركة فى منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مساعدة صغار المصدرين فى الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية.

• فقد نظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بمشاركه 9 مجالس تصديريه اخرى و بالتعاون مع الغرفه الالمانيه العربيه للتجاره و الصناعه مؤخراً ورشه عمل عن "المشاركه الناجحة فى المعارض الدولية" التى تعمل على تنميه وبناء قدرات المصانع على المشاركه الفعاله فى المعارض الخارجيه من خلال اختيار المعارض الملائمة وعرض منتجاتهم بشكل مناسب واهم عوامل قياس نجاح المعرض وذلك على يد نخبه كبيره من المدربين والاستشاريين بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة

• كما نظم المجلس ورشه عمل تحت عنوان "انضم الى مجامع المصدرين" للتعريف بالاجراءات و المعاملات البنكيه الخاصه بالتصدير بالتعاون مع بنك QNB الاهلى مصر بحضور 13 شركه .

• كما نظم المجلس ندوه لشرح فعاليات برنامج تطوير النظم المالية لشركات قطاعى النسيج والملابس الجاهزة بالتعاون مع مشروع تعزيز رياده الاعمال و تنمية المشروعات(SEED) التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) .

• شارك المجلس ايضاً بورشه عمل بعنوان " التشريعات و النظم الجمركية " تشتمل على : القوانين اللوائح الجمركية إجراءات التقييم الجمركى للتعرف على ايسر الطرق للتخليص على البضاعة الواردة الى الجمارك وكيفية التعامل مع المشكلات التى تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية .

• نظم المجلس ورشة عمل تحت عنوان"ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية" بالتعاون مع البنك الاوروبى لاعاده الاعمار و التنميه لدعم المصدرين وتدريبهم وتأهيلهم للتصدير ومنافسة المنتجات العالمية بالإضافة إلى مساعدة صغار المصدرين فى الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية مثل البنك الأوروبى، إلى جانب تمكينهم من مواجهة التحديات التى يواجهها قطاع الملابس الجاهزة فى السوق المصرى.

• شارك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بعدد 10شركات فى جناح مجمع بمعرض القاهرة الدولى فى دورته ال51 خلال الفتره من 14 إلى 23 مارس 2018، ويأتى ذلك ضمن مبادرة المجلس لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية المصدريين المصريين حيث تم دعم كل شركة بمساحة 9 أمتار مربعة فى جناح قرية التصدير.

وفيما يخص التعاون و التنسيق مع جهات الصناعه المعنيه لدعم و تقديم الخدمات الماليه و التدريبيه للمصدرين بهدف تنمية مهارات المصدرين و العمل على توسيع قاعدة المصدرين لمضاعفة الصادرات المصرية، فأنه تم توقيع بروتكولات تعاون مع عده جهات خارجيه وهى كالتالى :

• تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران، بهدف تسهيل حركة التنقلات، وتقديم عروض مميزة وتيسير سفر لكل المصدريين المصريين.ويستهدف البروتوكول مساندة المصدريين المصريين على إختراق أسواق تصديرية جديدة وتذليل العقبات التى تواجههم. كما يهدف ايضاً إلى تخفيف الأعباء على المصدريين الذين يشاركون بالمعارض الدولية، فيما يكفل البرتوكول تسهيل دراسة الأسواق المستهدفة عن قرب أو السفر للتفاوض على التعاقد، بالإضافة إلى تمكين المجالس من الإستفادة من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب البروتوكول الموقع فى إستقدام بعثات مشترين ومستوردين من خارج مصر.

• تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الالمانية العربيه للتجاره و الصناعه والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة للاستفادة من برنامج التنمية البشرية بمشاركه تسعة مجالس تصديرية .

• وقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بمشاركه 8 مجالس تصديرية برتوكول تعاون مع بنك مصر وذلك لاتاحه الحلول التمويلية اللازمة لمساندة الشركات الأعضاء فى المجالس التصديرية فى التوسع فى الأنشطة التصديرية، مع توفير الدعم الفنى والتقنى للشركات.

• وقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بمشاركه 8 مجالس تصديرية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ترين للتدريب وهى احدى الشركات المتخصصة فى مجال تدريب الشركات ويتم من خلال هذا البروتوكول تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للمصانع للعمل على عنصر المهارة المطلوب للعاملين فى جميع المجالات التى تخص التصدير و يشتمل بروتوكول التعاون على برامج تدريبية قطاعية متخصصة طبقا لكل قطاع صناعى و طبيعته.

وقع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بمشاركه 9 مجالس تصديرية برتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات الى جانب جمعية رجال الأعمال المصريين، لإتاحة تمويل ميسر لأعضاء منظمات الأعمال من المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى لإتاحة تمويل بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس لتنفيذ ورش عمل لعرض خدمات ومنتجات البنك على جميع الاعضاء، مع التركيز ايضا على صغار العملاء و الترويج للمجالس التصديرية بفروع البنك بهدف العمل على نمو وزيادة شرائح المصدرين وتشجيع عملاء البنك خاصة غير المصدرين على الاهتمام بالتصدير وإفادتهم بدور المجالس التصديرية فى ذلك الخصوص.

ويستهدف المجلس ايضاً توسيع قاعده المصدرين لضم مصدرين جدد باعتبارها احد المحاور الرئيسيه لتحقيق المستهدف لهذا العام فقد نجح المجلس فى إستقطاب عدد 23 مصنع جديد خلال عام 2018، حيث تم تقديم كافه الخدمات المتعلقه بقياس مدى جاهزية هذه المصانع للتصدير وتحديد الاحتياجات الفنية والتدريبية اللازمة لتأهيلهم و بناء قدراتهم مع رفع الوعى بأليات التمويل من خلال الورش الفنيه والبرامج التدريبية المتخصصة فى آليات الدفع والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية.

وفى هذا الاطار تم إصدار العدد الاول للنشره الدورية للمجلس التصديرى للملابس الجاهزه بمشاركه المجالس التصديريه الاخرى والتى تلقى الضوء على انجازات القطاعات الصناعية التصديرية فى مصر لعام 2017، وتعد النشرة الدورية بمثابة دليل شامل يسهم فى رسم خريطة الصادرات المصرية للتعريف بالقطاعات الصناعية التابعة لها مع الخدمات والانشطة المتاحة فى خطط المجالس التصديرية على مختلف قطاعاتها آخذاً فى الاعتبار زيادة الكوادر التصديرية عن طريق ضم مصدرين جُدد لقاعدة المصدرين بالمجالس التصديرية .

يستهدف المجلس ايضاً خلق فرص تصديرية و استثماريه من خلال فتح أسواق جديدة وذلك عن طريق إعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلباً بالدول المستهدفه وإعداد خطط متكاملة للتسويق تشمل التًرويج، قنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق و بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاريه .و كذلك ربط المصدرين المصريين بمقدمى الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريون بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة لتنمية الصادرات.

وحول جهود المجلس الحاليه لدعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزه، تم تعميم استبيان على 200 مصنع من اعضاء المجلس بهدف تحديد الخامات التى يتم استيرادها من الخارج فى محاوله للوقوف على الامكانيات المتاحه و خلق فرص إستثماريه .

وفى ضوء تعزيز المحور الخاص بخلق تكامل فى سلاسل الانتاج الأفريقية وجعل مصر مركز لوجيستى ومنفذ دولى للصناعات النسجية الأفريقية ،فالمجلس يشارك حالياً بفعاليات الدوره الثالثه لمعرض Destination Africa و خلال الفتره من 17-19 نوفمبر 2018 و الذى شهد فى دورته الثانيه إقبالا واسعاً من حيث عدد العارضين الذى وصل إلى ٦٠ عارضًا مصريًا من مصدرى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والإكسسوارات، و١٤ عارضًا من عدة دول أفريقية مثل "كينيا – إثيوبيا – نيجريا – جنوب أفريقيا – موريشيوس – أوغندا وغانا"، إلى جانب انه نجح فى إستقطاب ٢٠٠ مشترى دولى من دول أمريكيا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها كما أكد معظم العارضين ان حجم المبيعات المتوقع يتخطى ال100 مليون دولار.

وفيما يخص مبادرة ” وظيفتك جنب بيتك ” يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنشاء ١٠٠ وحدة صناعية ضمن مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» فى ٦ محافظات خلال ٣ سنوات بتكلفة استثمارية ٢٠٠ مليون جنيه .فأن المرحلة الأولى لمشروع «وظيفتك جنب بيتك» نجحت فى إنشاء 12 وحدة إنتاجية بمحافظة القليوبية بما وفر ألف فرصة عمل مباشرة و٤ آلاف غير مباشرة، وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات ما بين ٦٠ - ٧٠ ألف قطعة شهرياً للوحدة الواحدة .

وفى إطار التوسع فى تبنى المبادره، وقع المجلس التصديرى للملابس بروتكول تعاون مع محافظ كفر الشيخ لتفعيل المبادرة والذى يستهدف إنشاء 8 وحدت انتاجيه ويتضمن كل مصنع نحو من70 إلى80 ماكينة على حسب سعة المصنع لتوفير فرص عمل من 200 إلى 300عامل أو عاملة بكل مصنع، ومساحة القطعة 21500 لإقامة مصنعين ،كما سيتم تمويل المشروع من خلال المبادرة التى طرحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم قروض ميسرة للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتجاوز 5%.

وستكون إدارة المصنع الفنية بشكل نسبى تحت اشراف كبرى المصانع المصدره للملابس الجاهزه الذى سيتولى رعايه هذه الوحدات لمده ثلاث سنوات من خلال توريد الخامات لصاحب المشروع واستلام المنتج النهائى وتصديره للخارج، وصاحب المشروع مهمته هى الادارة الحقيقية والتأكد من الجودة وأن خط الإنتاج يتم طبقاً لما تدرب عليه عن طريق الشركه الراعيه.