تعرف على جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الازهرية، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول، لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2018/2019 ، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات النقل للصف الأول الإبتدائي شفويا، يوم الأربعاء الموافق 19/12/2018؛ حيث يتم تقويم الطلاب على أساس الإختبار الشهرى ، ونسبة حضورهم، كما يقوم كل معهد بتحديد كيفية انعقاد الامتحان؛ وفقا للكثافة الطلابية به، أما امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ فمن المقررأن تنطلق يوم الخميس 20/12/2018، فيما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم الثلاثاء 25/12/2018.

وبحسب جدول المحدد ، تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى ، بقسميه: العلمي والأدبي، يوم السبت 22/12/2018، بينما تبدأ امتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية، والعلوم الإسلامية الأزهرية، متضمنة امتحانات الصف الأول الثانوى "الامتحان الثاني"، بالقسمين: العلمي والادبي، يوم الإثنين الموافق 14/1/2019 ، وبمعهد البعوث الإسلامية: تبدأ امتحانات النقل الإعدادي والثانوي، يوم الأحد 20/12/2018، أما فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية؛ فسوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019، حيث تم تغيير نظام الامتحانات، ليصبح امتحان الشهادتين الإبتدائية والإعدادية قبل امتحانات النقل الإعدادى والثانوى؛ حتى لا يحدث تضارب وتداخل بينهما ، ونوهت إدارة الامتحانات إلى إن امتحان مادة الحاسب الالي لطلاب المعاهد النموذجية والخاصة الازهرية فقط، علىأن يعقد قبل المواعيد المحددة للإمتحانات بأسبوع، ويتحدد موعده بمعرفة كل منطقة.