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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 – 11 – 2018 بسوق الجملة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:22 م
تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 – 11 – 2018 بسوق الجملة سوق سمك - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار بيع الأسماك للجملة اليوم الأحد، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، وسجل سعر بيع السمك البلطى ما بين 22 – 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

 

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 – 34 جنيها للكيلو، دون تغيير

 

وسجل سعر المكرونة الخليجى ما بين 32 – 40 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى ما بين 59 – 67 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

 

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو بحسب الحجم.


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