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تحطم طائرة استطلاع فرنسية فى النيجر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:00 ص
تحطم طائرة استطلاع فرنسية فى النيجر تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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ذكرت تقارير صحفية، أن طائرة استطلاع بلا طيار طراز "ريبر" تابعة للجيش الفرنسى قد تحطمت، بالقرب من قاعدة نيامى الجوية لدى عودتها من إحدى المهمات، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات، وفق ما أفادت هيئة الأركان الفرنسية السبت.

وقال الكولونيل باتريك شتايغر المتحدث باسم الهيئة، إن الحادث حصل ليل الجمعة السبت خلال مرحلة الهبوط، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا، ولفت إلى أنّ حطام الطائرة قد عثر عليه "على بُعد بضعة كيلومترات من نيامي"، وتابع "سبب التحطّم غير معروف فى هذه المرحلة. هناك تحقيق جار".

تملك فرنسا حاليًا 4 طائرات "ريبر" أمريكية الصنع فى نيامى من أجل مراقبة المجموعات الإسلامية المتطرفة فى منطقة الساحل.

 

 


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