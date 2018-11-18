تجديد حبس عصابة السطو المسلح على قائدى السيارات بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف - سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتهم تحت تهديد الأسلحة النارية.

اعترف أفراد التشكيل العصابى المتهمين بالسطو المسلح على قائدى السيارات، والاستيلاء عليها بالجيزة، أنهم يستخدمون سيارة ملاكى فى مطاردة الضحية، وقطع الطريق عليه، ثم الاستيلاء على السيارة، وهاتفه المحمول، وما بحوزته من نقود .

وقال المتهمون "حسن.ي" و" عبد الحليم.م" و"محمد.ك" عاطلين، إنهم يخفون وجوهمم بــ" اللثام" أثناء ارتكاب الجرائم، ويهددون الضحية باستخدام بندقية آلية، ثم يبدأون عقب ذلك فى مفاوضة مالك السيارة لإعادتها له مقابل الحصول على مبلغ من المال، يتم تحديده حسب قيمة السيارة، وأضافوا أنهم يخفون السيارات المسروقة بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهم الأول، سبق اتهامه فى 12 قضية، سلاح نارى، وتبديد، وهروب من المراقبة، أخرها قضية "سلاح نارى"، كما أن المتهم الثانى سبق اتهامه فى قضيتين سرقة وسائل نقل.

وذكر صاحب مصنع طوب تعرض لعملية سطو مسلح من جانب المتهمين، أنه أثناء استقلاله سيارة ملكه "نقل بمقطورة" مُحملة بالرمال قيادة سائق، وبرفقتهما "تباع" وسيرهم بالطريق المؤدى من قرية أبوغالب لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، اعترضهم المتهمين "ملثمون" وهددوهم ببندقية آلية، وأجبروهم على فك المقطورة، واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

كما طارد المتهمون أيضا مهندسا أثناء قيادته سيارته بحدائق الأهرام، وأجبروه على التوقف، ثم هددوه بأسلحة نارية واستقلوا السيارة بصحبته، واصطحبوه إلى منطقة أخرى خالية من السكان، وتركوه بها عقب استيلائهم على سيارته، ومبلغ 12,400 جنيه، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.

كان مركز شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغا يفيد سطو مجهولين على قائد سيارة نقل مقطورة، وتهديده بالأسلحة النارية، والاستيلاء على السيارة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر ، أن وراء الجريمة 4 عاطلين سبق اتهامهم فى قضايا جنائية، وأنهم كونوا مؤخرا تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتها بالإكراه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد كريم يونس معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من القبض على 3 متهمين وبحوزتهم بندقية الية، و9 طلقات.

واعترف المتهمون أمام العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سابقة لسرقة سيارات بالإكراه، من بينها السطو على مهندس أثناء قيادته سيارته ، وأرشدوا عن السيارة المسروقة، بمدينة 6 أكتوبر وتم استعادتها، وحر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد التواب، وتولت النيابة التحقيق.