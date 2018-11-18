بلجيكا بصدد إنشاء قوات نسائية خاصة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، اليوم الأحد، أنها بصدد إطلاق مشروع عسكري جديد، وهو كناية عن وحدة عسكرية خاصة من النساء، بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للانباء .

ونقلت قناة " RTBF" البلجيكية أن الجيش البلجيكي سيشهد ولادة وحدة عسكرية خاصة تتألف من نساء مجندات في أواخر العام 2019-2020.

ووفقا للدفاع البلجيكية "سيتم إنشاء وحدة عسكرية خاصة من النساء لأول مرة منذ عقود".

يذكر أن تاريخ انضمام النساء إلى الخدمة العسكرية في الجيش البلجيكي كانت معتمدة عام 1975 لكن تم الغائها عام 1992، لكن في حالات الطوارئ العامة يتم استدعاء المجندات إلى الخدمة العسكرية فورا.

وبحسب القناة البلجيكية، فإن نسبة النساء في الجيش البلجيكي تبلغ حوالي 8% أي 27 ألف مجندة في مختلف القطاعات العسكرية، أما الضباط من العنصر النسائي فتتراوح نسبتهم ما بين 13% و14%.

وفي عام 2010 اتخذت الدولة إعادة التجنيد الإجباري الذي يمتد لثلاث سنوات وبعد ذلك يتم نشر المجندين على القطاعات المختلفة تبعا للاختصاص.

ويتقاضى العسكريون بدل نقدي قدره سبعة يورو في اليوم الواحد، دون احتساب المزايا الاجتماعية المقدمة لبعضهم.