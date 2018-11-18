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بدء فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة بحضور عصام شرف ووزراء المرافق العرب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:37 ص
بدء فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة بحضور عصام شرف ووزراء المرافق العرب اللواء خالد بن على القبانى مدير الأشغال العسكرية فى وزارة الدفاع السعودية
كتب أحمد حسن
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بدأت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، الذى نظمه المجلس العربى للتشغيل والصيانة، بحضور عدد كبير من وزراء المرافق في الدول العربية.
 
من جانبه قال اللواء خالد بن على القبانى، مدير الأشغال العسكرية فى وزارة الدفاع السعودية، إنه تم وضع لائحة تنفيذية للتشغيل والصيانة داخل المملكة ،من أجل الحفاظ على شبكة المرافق داخل المملكة، ووضع خطة شاملة للصيانة من احل الحفاظ على شبكة الصرف والمياه.
 
وأضاف اللواء خالد بن على القباني،  خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة، أن المملكة العربية السعودية تسعي من خلال خطة 2023 العمل علي مد العمر الافتراضي لشبكات المياه والصرف، والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
 
وأشار إلى أن مثل هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التشغيل والصيانة ، ومواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع. 
 
 
 
 

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