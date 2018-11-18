بدء أعمال المؤتمر الوزارى الثالث "مالية و استثمار" 5+5" بالجزائر

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بدأت اليوم الأحد فى العاصمة الجزائرية ، أعمال المؤتمر الوزارى الثالث " مالية واستثمار" لدول الحوار 5+5"، بحضور وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربى ونظرائهم من الضفة الشمالية للبحر المتوسط، ويرأس هذه الدورة وزير المالية الجزائرى عبد الرحمن راوية، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برينو لومير.

ويعتبر المؤتمر فرصة لوزراء مالية ضفتى المتوسط للقاء وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمالية والاستثمار، ومن المقرر أن يبحث المشاركون الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل المعلومات فى مجالات الجمارك والسياسة الضريبية بالنسبة للاستثمار ، والشؤون المالية والاستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية ، والتحول فى مجال الطاقة، وسيصدر فى ختام المؤتمر بيان ختامى يعكس وجهة نظر مشتركة حول التحديات و الفرص المتعلقة بالمسائل المطروحة ، ويجمع الحوار" 5+5 " كل من : الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا ، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.