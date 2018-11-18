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انتظام حركة السفر بمطار القاهرة بعد إصلاح عطل أجهزة إنهاء إجراءات الركاب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:42 ص
انتظام حركة السفر بمطار القاهرة بعد إصلاح عطل أجهزة إنهاء إجراءات الركاب الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتبت ــ أحمد مصطفى ــ رحاب نبيل
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، انتظام حركة السفر داخل مباني الركاب، وذلك بعد إصلاح عطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب في مباني الركاب 2، 3 والرحلات الموسمية، وعودة حركة إقلاع الطائرات، موضحة أن إصلاح العطل استغرق 3 ساعات، والذي أصاب قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي المتعاقد عليه، ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار (check in).
 
قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بجولة بالمطار، تفقد خلالها تعامل شركات الطيران مع الركاب ، وأعطي توجيهاته بفتح الاستراحات للركاب لاستقبالهم وحل مشاكلهم، كما تابع الموقف أولا بأول، وطالب بالتنسيق الكامل بين قيادات المطار وشركة الميناء ومصر للطيران .
 
قام الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بمتابعة فريق عمل، ضم جميع الجهات الفنية المتخصصة، للتعامل مع الموقف، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للركاب حتي تم إصلاح العطل وعودة النظام وعمل أجهزة الكمبيوتر  .
 
قام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بتقديم الاعتذارات للركاب عن أى تأخير تسبب لهم، وتابع تسهيل حركة السفر والقضاء علي اي زحام داخل الصالات بسبب تأخر إقلاع الرحلات عدة ساعات بسبب لجوء شركات الطيران للنظام اليدوي في إنهاء الإجراءات.

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مطار القاهرة

حركة السفر

وزير الطيران

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