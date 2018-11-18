انتخاب عادل عدوى رئيسا للبورد العربى لجراحة العظام بالمجلس العربى للتخصصات الصحية

عقد المجلس العربى للتخصصات الصحية اجتماعا فى عمان مؤخرا، حيث تم انتخاب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق رئيسا للبورد العربى لجراحة العظام بالإجماع فى حضور ممثلى كافة الدول العربية.

كما حصلت السودان على منصب نائب الرئيس، وفازت ليبيا ممثلة فى د. محمد راشد وزير الصحة الأسبق على رئاسة لجنة الامتحانات.

وحصدت مصر أيضا منصب نائب مقرر لجنة التدريب والتى فاز بها الدكتور أسامة الشاذلى، كما ضمت عضوية اللجنة الدكتور عماد ساويرس.

وعقد المجلس أول اجتماعا له بالتشكيل الجديد، حيث وضع محاور لتطوير برامج تدريب الأطباء من كافة الأقطار العربية، كما ناقش تطوير البرامج الدراسية وتحويلها لساعات معتمدة.

يذكر أن المجلس العربى للتخصصات الصحية ينبثق من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية.