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الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:07 م
خالد صلاح
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انتخاب عادل عدوى رئيسا للبورد العربى لجراحة العظام بالمجلس العربى للتخصصات الصحية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:08 م
انتخاب عادل عدوى رئيسا للبورد العربى لجراحة العظام بالمجلس العربى للتخصصات الصحية الدكتور عادل عدوى
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عقد المجلس العربى للتخصصات الصحية اجتماعا فى عمان مؤخرا، حيث تم انتخاب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق رئيسا للبورد العربى لجراحة العظام  بالإجماع فى حضور ممثلى كافة الدول العربية.
 
كما حصلت السودان على منصب نائب الرئيس، وفازت ليبيا ممثلة فى د. محمد راشد وزير الصحة الأسبق على رئاسة لجنة الامتحانات.
 
وحصدت مصر أيضا منصب نائب مقرر لجنة التدريب والتى فاز بها الدكتور أسامة الشاذلى، كما ضمت عضوية اللجنة الدكتور عماد ساويرس.
 
وعقد المجلس أول اجتماعا له بالتشكيل الجديد، حيث وضع محاور لتطوير برامج تدريب الأطباء من كافة الأقطار العربية، كما ناقش تطوير البرامج الدراسية وتحويلها لساعات معتمدة.
 
يذكر أن المجلس العربى للتخصصات الصحية ينبثق من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية. 
 
 

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المجلس العربى للتخصصات الطبية

عدل عدوى

الجامعة العربية




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