امسك مخالفة.. "كفر الجزار" بمحافظة القليوبية تتحول لمجمع للقمامة

القليوبية إبراهيم سالم

قال أهالى قرية كفر الجزار التابعة لمركز ومدينة بنها، إن شوارع أكبر قرى بنها وأقربها للمحافظة تحولت إلى حفر ومطبات وستتحول لبرك طينية حال سقوط الأمطار بما سيترتب عليه حالة من الشلل التام بشوارع وتوقف المواطنين عن الحركة لقضاء مصالحهم.

وانتقد مواطنو القرية تقاعس الوحدة المحلية عن إنهاء تلك الإجراءات ومخاطبة الأجهزة المعنية لحل تلك الأزمة.

كما انتقد أهالى القرية الواقعة على الطريق الزراعى القديم ببنها انتشار القمامة بمحيط محطات الغاز والمدارس ومحطة مياه الشرب وطريق الكورنيش الذى تم صناعة حفر عميقة به لوضع تجمعات القمامة بما يمثل إهدار للمال العام لما تم إنفاقه على الكورنيش الذى كلف موازنة الدولة الكثير من الأموال.

وطالب أهالى القرية بسرعة إنهاء إجراءات رد الشىء لأصله وإعادة رصف شوارع القرية التى تدمرت بفعل أعمال تركيبات مياه الشرب والغاز والكهرباء، إلى جانب فصل مجمع مواقف ورروة ودملو وميت الحوفيين عن الكورنيش.

وناشد الأهالى محافظ القليوبية بسرعة التدخل لوضع حد لظاهرة القمامة والتى تسببت فى انتشار الحيوانات والزواحف والقوارض والرائحة الكريهة والطيور والناموس الناقلة للأمراض فى المنطقة.