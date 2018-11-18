الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين عن دوائر زفتى وطامية والعريش

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة المبدئية باسماء والرموز الانتخابية للمرشحين الذين تم قبول أوراق ترشيحهم من لجنة الفحص والبالغ عددهم 42 مرشحا على ثلاثة مقاعد فى الانتخابات التكميلية بالدوائر الخالية، وهى زفتى بمحافظة الغربية وطامية بالفيوم والعريش بشمال سيناء.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الخطوة التالية لإعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، هى إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين والمقبولين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وأشار "الشريف" أن الجدول الزمنى حدد مدة فصل المحكمة الإدارية العليا فى تلك الطعون المقدمة حتى يوم 25 نوفمبر، على أن تقوم الهيئة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن المستشار محمود حلمى الشريف، أكد أمس فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع، أن إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا حتي نهاية فتح باب الترشح 42 مرشحا مقسمين كالتالى، محافظة شمال سيناء الدائرة الأولى قسم أول العريش تقدم لها 17 مرشحا، منهم 13 مستقلا و4 أحزاب، والدائرة الثامنة مركز زفتي محافظة الغربية تقدم لها 14 مرشحا، بينهم 13 مستقلا، و1 فقط حزبى، ومحافظة الفيوم الدائرة الرابعة مركز طامية 11مرشحا، 9 مستقلين، و2 أحزاب.