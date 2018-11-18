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النيابة تطلب التحريات حول انهيار سور حديدى بكوبرى صفط اللبن ومصرع شخصين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول انهيار سور حديدى بكوبرى صفط اللبن ومصرع شخصين ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، والذى أسفر عن مصرع شخصين. وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين وطلبت تقرير طبى واف عن حالتهم؛ لاستكمال التحقيقات.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن، مما أسفر عن مصرع شخصين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

 


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