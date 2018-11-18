النائب محمد محمود ياسين: وزير الشباب وافق على طلبات تطوير كل مراكز الشباب

صرح النائب محمد محمود ياسين عضو مجلس النواب عن دائرة القرنة بغربى محافظة الأقصر، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتقديم الدعم المالى لجميع مراكز الشباب بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك لتطوير وفرش جميع مراكز الشباب.

وأضاف النائب محمد ياسين لـ"اليوم السابع"، أنه خلال اللقاء الأخير مع الوزير خلال تواجده بالأقصر، عرض عليه كافة أزمات مدينة القرنة فوافق الوزير على دعم جميع مراكز الشباب بالقرنة بداية من مركز شباب البعيرات، حيث قرر الوزير طرح نزل للشباب بقرية البعيرات وبناء سور لمركز الشباب وشراء أثاث للمبنى الإدارى بمركز الشباب، والبدء على وجه السرعة فى الإنشاءات.

وأضاف عضو البرلمان لمدينة القرنة، أن الوزير وافق أيضاً على تطوير مركز شباب المريس، وبناء دور ثانى بالمبنى الإدارى وفرش المبنى بالأثاثات الناقصة، كما وافق على توفير اعتماد مالى لمركز شباب الضبعية والأمور الناقصة بالمبنى الإدارى، إضافة إلى موافقته على تقديم دعم مالى لمركز شاب قامولا واستكمال فرشه بالأثاثات الناقصة، كما وافق على تنظيم رحلة للشباب لمدينه شرم الشيخ سيتم تحديد موعدها قريباً، وناشد مديرية شباب القرنة بتقديم كل الطلبات التى تخدم الشباب والرياضة بالقرنة.