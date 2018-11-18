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النائب أحمد العرجاوى يطالب ببحث ارتفاع نسب قبول كليات الطب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:00 ص
النائب أحمد العرجاوى يطالب ببحث ارتفاع نسب قبول كليات الطب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، حول الزيادة التى تتم فى قبول كليات الصيدلية وطب الأسنان والعلاج الطبيعى ، مقارنة بقبول كليات الطب البشرى.

 

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عمليات القبول التى تتم للكليات المذكورة أكبر من أعداد سوق العمل والمطلوبة فيه ، لافتا أن الجامعات الخاصة أيضا بها نسبة قبول كبيرة لهذه الكليات ، وهو ما يتسبب فى أزمة فى سوق العمل مستقبليا لهؤلاء الطلبة والطالبات ، فلابد من أن يكون بداية من العام المقبل خطة حقيقية لنسبة القبول بما يتماشى مع سوق العمل، من خلال رؤية واضحة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، أفضل من يكون هؤلاء الخريجين بدون عمل .

 

 

 


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