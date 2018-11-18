video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعركة لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكى تتحول لحملة سياسية وطنية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:03 م
المعركة لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكى تتحول لحملة سياسية وطنية الكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المعركة لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكى القادم تحولت إلى حملة سياسية على الصعيد الوطنى.

 

وأوضحت الصحيفة أن المغنية الشهير بربرا سترايسند قد نشرت على تويتر قائمة بإنجازات نانسى بيلوسى، نائب الديمقراطية الأقرب لتولى رئاسة مجلس النواب، بينما وصفها المخرج السينمائى روب نير بأنها المفكر الاستراتيجى الأكثر ذكاء وقوة فى الحزب الديمقراطى.

 

وتوضح الصحيفة أن المعركة على قيادة الكونجرس غالبا ما كانت تتعلق بقضايا مثل مهام لجنى أو تغييرات فى الأدوار. لكن المعركة التى تحوم على قيادة مجلس النواب الذى أصبح ذى أغلبية ديمقراطية بعد الانتخابات النصفية الأخيرة قد تحولت إلى حملة سياسية.

 

ولا يقف على المحك فقط منصب رئيس مجلس النواب، وهو ثانى أهم منصب بعد الرئاسة، ولكن أيضا يتعلق الأمر بالشخصية الأبرز التى ستكون فى مواجهة ترامب، التى ستضع استراتيجية التحقيق معه والتى سيقود المعارضة لأجندته وستكون وجه الحزب الديمقراطى قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2020.

 

وقد رأت أكبر النقابات أن بيلوسى هى الأفضل لمواجهة ترامب، وحشدوا الديمقراطيين لدعمها. وحاول المانحون الضغط على الأعضاء الذين لم يحسموا موقفهم بعد، وتدخل المشاهير لإبداء رأسهم أيضا، وناقش النشطاء الليبراليين صراحة إثارة التحديات الأولية فى الحملة المقبلة ضد قادة المعارضة المناهضة لبيلوسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم.. مصرية تعلن زواجها بخاشقجى فى واشنطن يونيو الماضى.. لجنة الأخلاقيات تدين عضوين فى الكونجرس بالتحرش الجنسى.. واتهام أمريكى من أصل مصرى بإغراق ابنيه المصابين بالتوحد للحصول على أموال التأمين

لجنة الأخلاقيات فى الكونجرس تدين عضوين فى جرائم تتعلق بالتحرش الجنسى

السفير الأمريكى بالكويت: وفد من الكونجرس يزور الكويت لبحث عدد من الملفات

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

مجلس النواب الامريكى

نانسى بيلوسى

الديمقراطيين




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة