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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و 300 "ميجاوات"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:04 م
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و 300 "ميجاوات" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
أ ش أ
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس /السبت / وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الأحد / يبلغ 24 ألفا و 300 "ميجاوات " مقابل نفس الحمل أمس ، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و 845 "ميجاوات".
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول، حيث تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال "الخط الساخن 121 " على مدار أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، كما تم "تعهيد " هذه الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقا للمعايير العالمية ، حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية.. ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء" بهواتف أندرويد .
كما يمكن الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا من خلال الرقم 121،واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد. 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تلافى أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة، كما يمكن إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكترونى الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة ، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.
ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ، حيث تأتي هذه الخدمات فى إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.
وعتلى صعيد متصل ، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.
وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء "إلكترونيا " بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن ، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لثلاثين مليون مشترك من خلال التعاون مع البريد المصري ، وشركات التحصيل التى يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي مصاري، وبي، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام.
كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا ، وكذلك أية شركات تحصيل ترغب فى الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.
 
 
 

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