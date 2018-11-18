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القبض على عاطل وربة منزل بحوزتهما 500 جرام هيروين بجوار مسجد بالخانكة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:26 م
القبض على عاطل وربة منزل بحوزتهما 500 جرام هيروين بجوار مسجد بالخانكة هيروين - أرشيفية
كتب نيفين طه
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نجحت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط عاطل وربة منزل بالقرب من إحدى المساجد بدائرة مركز الخانكة، وبحوزتهما 500جم هيروين وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كل من "مجدى. ك 54 سنن"، عاطل مقيم دائرة مركز الخانكة، و"عبير. ا 22 سنة" ربة منزل ومقيمة ذات العنوان

وبالقرب من مسجد ام القرى - سرياقوس دائرة مركز الخانكة، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 450 جنيها وعدد 2 هاتف محمول ومركبة تروسيكل، وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. 


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