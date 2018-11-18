القبض على عاطلان قبل ترويجهما 3 كيلو من مخدر الفودو فى الشرابية

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، القبض على كلا من "مؤمن م ف" 26 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"عبد الرحمن ع م" 21 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بشارع مظلوم، مستقلان دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم الأول.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو، مبلغ مالي 310 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.