القبض على سيدة قتلت شقيق زوجها بسبب خلافات الميراث فى السويس

السويس – السيد فلاح

ألقت مباحث السويس اليوم القبض على، سيدة، بعد اتهامها بقتل شقيق زوجها بسبب خلافات على الميراث.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة السويس بالعثور على جثة "ع.م" (72 سنة)، داخل منزله بحي السويس في حالة تعفن شديد، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت منذ 10 أيام، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد في تقريره أن الوفاة حدثت بسبب إصابة القتيل بآلة حادة على الرأس.

وكشفت تحريات المباحث، وجود خلافات بين زوجة شقيق القتيل والقتيل بسبب ميراث الأسرة، وأنها وراء ارتكاب الجريمة، فتم إلقاء القبض عليها، وعرضها على النيابة، حيث قامت بتمثيل الجريمة.