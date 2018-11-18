القبض على تشكيل عصابى لسرقته محال بيع هواتف فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محال المحمول بالمحافظة، وبحوزتهم العديد من المسروقات.

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه إلحاقا للواقعة المحرر بها المحضر رقم 14602 جنح مركز شبين الكوم، لسنة 2018، بشأن ما تبلغ به لمركز شرطة شبين الكوم، من " م ر ا " 28 سنه، صاحب محل هواتف محمولة بقرية البتانون دائرة المركز ومقيم بها، بأكتشافة سرقة 28 هاتف محمول ومبلغ مالى 7000 جنية، من داخل المحل خاصته بذات الناحية.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شبين الكوم، تفيد أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م ص ص" 33 سنة، عاكل ومقيم بقرية أم خنان مركز قويسنا، و"م ع ع " 29 سنة، عاكل، مقيم العجيزى دائرة قسم أول طنطا بالغربية، و" م ا م " 34 سنة، عاطل ومقيم بقرية أشليم مركز قويسنا، و"ا ر م" 32 سنة، عاكل ومقيم بقرية كفر أبشيش مركز قويسنا، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المشروقات والمبلغ المالى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.