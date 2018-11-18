القبض على أحد الأشخاص للنصب على أهالى الشرقية بزعم توفير فرص عمل

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ألقت مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين بالشرقية والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم ولذويهم.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة بلاغا من مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بقيام محمد.ع.م 53 سنة إدارى بأحد المعاهد الأزهرية، مقيم بدائرة القسم بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف جنيه منه بزعم قدرته على تعيينه بأحد المعاهد الأزهرية، وعدم إلتزامه بذلك.

وفى وقت لاحق توالت البلاغات ضد المتهم المذكور، وبلغ عددها 70 بلاغا تقدم بهم مواطنين مقيمين بدوائر مراكز شرطة فاقوس، أبو كبير، أبو حماد لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه بزعم تعيينهم، وذويهم بالمعاهد الأزهرية ولم يلتزم بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للوقائع على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.