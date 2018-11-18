"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 6305.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 1586.5 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1718.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 468 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة اراب للتنمية والاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 1178.3 ألف ورقة، وبقيمة 468 ألف جنيه.

وجاءت شركتا المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.5 ألف ورقة بقيمة 0.3 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 11324.7 ألف ورقة مالية بقيمة 5807.1 ألف جنيه من خلال تنفيذ 1071 عملية.