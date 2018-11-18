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الصحة تعلن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:40 م
الصحة تعلن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة العامة للتراخيص الطبية مع محرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 298 منشأة طبية خاصة "مابين مستشفى، ومركز طبى ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية" مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، بعد المرورعلى 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجارى.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال ذات الفترة السابقة تم اعطاء ترخيص مزاولة المهنة لـ 76 ألف و158 من أعضاء الفريق الطبى، كما تم استقبال 32 خبير أجنبى بمستشفيات الجمهورية لمناظرة واجراء عمليات جراحية للمرضى.
 
وأكد  أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولأحكام الرقابة عليها، مؤكداً انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
 
وأشارت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إلى إعطاء 43 موافقة مبدائية لإقامة مستشفى خاصة ، فيما تم إعطاء 38 مستشفى شهادة الجودة فى تقديم الخدمة الطبية، فضلاً عن الموافقة على منح  42 نادي صحي و"جيم" ترخيص، كما تم ترخيص 207 مركز علاج طبيعى، و61 بنك دم، و37 مركز كلي، و20 قسطرة قلبية.
 
ولفتت إلى استقبال 425 شكوى سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدة أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فى حالة ثبوتها.

 


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الصحة

منشأة طبية

التراخيص الطبية




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