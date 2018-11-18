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الشعب القطرى يعانى وتميم يوزع السيارات الفارهة "بقشيش" على جارسونات تركيا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:09 م
الشعب القطرى يعانى وتميم يوزع السيارات الفارهة "بقشيش" على جارسونات تركيا تميم خلال زيارته إلى المطعم التركى
كتب – محمود محيى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى إمارة الإرهاب والتطرف، "قطر"، والتى يعانى منها القطريون بسبب سياسات النظام الحاكم، إلا أن الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى، لا يعبأ بمثل هذه الأمور ويتعمد إهدار أموال الشعب كما يشاء.

 

الصحافة التركية، كشفت اليوم الأحد، عن واقعة بزخ خيالية لم تخطر فى بال أحد، ولم تحدث من قبل فى أى مطعم من مطاعم الدولة التركية، فبعيدًا عن عدسات الكاميرات، تناول آل ثانى، الطعام في أحد المطاعم الفارهة في منطقة "لافينت" بإسطنبول، مقدما للعاملين "بقشيق" وصفه الإعلام التركى بأنه يعادل ثمن سيارة فارهة.

 

وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن الزيارة التى أجراها الأمير القطرى للمطعم الفاخر فى تركيا كانت يوم الجمعة الماضية، قبل لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

واستقبِل تميم بن حمد آل ثان بشكل خاص في مطعم "هاسكرال هاتاي سوفراسي" بإسطنبول، وقدم له أطباق من اللحوم المطهية بطريقة محلية، بالإضافة إلى كنافة عثمانية.

 

وكشفت مصادر مقربة من المطعم للصحيفة التركية، أن تميم أعرب عن سعادته ورضائه عن الخدمة المقدمة فى المطعم، ثم ترك بقشيش بقيمة سيارة فارهة للعاملين، ثم غادر المكان.

 

ويعتبر مطعم " هاسكرال" الذى يعمل به الشيف التركى الشهير براق، أحد أشهر المنطاعم فى تركيا، حيث يقدم أكلات مدينة "هطاى" جنوب البلاد، ويعد من أشهر المطاعم التى تقدمت الوجبات المحلية التركية، وأشهرها فى الوطن العربى؛ مما جعله يستقبل عددًا من عائلات وأسر الأمراء والملوك العرب عند زيارتهم لتركيا، وعلى رأسهم تميم.

 

تم تأسيس المطعم في إسطنبول قبل 30 عامًا ويقدم الوجبات المحلية الخاصة بمدينة هطاى، ومن أشهرها طهى الدجاج وسط الملح، والتي نجح أن يحصل على براءة اختراع بها منذ عام 2005.

 

يشار إلى أن مدينة هطاى الواقعة في جنوب تركيا، تعتبر من أشهر المدن المشهورة حول العالم بمطبخها وأكلاتها المتنوعة واللذيذة.

 

 

 

 

 


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