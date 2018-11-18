الشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح ببغداد

بغداد أ ش أ

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية، مقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة ، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنى أثناء مروره بمنطقة النهروان جنوب شرقى بغداد ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث.

وكان قائد عمليات قوات الحشد الشعبى فى العراق لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح قد أعلن استهداف تجمع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الجانب السوري.