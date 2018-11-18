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السنغال ينشر المئات من رجال الأمن لتأمين احتفالات المولد النبوي

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:01 ص
السنغال ينشر المئات من رجال الأمن لتأمين احتفالات المولد النبوي عناصر من الشرطة السنغالية
دكار /أ ش أ/
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أعلن القائد العام للأمن فى محافظة كولاخ السنغالية الكابتن بوبكر جوب، أنه سيتم نشر 600 رجل أمن مساء الإثنين، فى المنطقة من أجل تأمين الاحتفالات المقررة لإحياء المولد النبوى الشريف.

ونقلت وكالة أنباء السنغال عن المسئول الأمنى القول إن أجهزة الأمن اتخذت تدابير لتأمين الطرق المؤدية إلى المدينة كولخ وكل المناطق المحاذية للمسجد الكبير.

من جانبها أعلنت القوات المسلحة السنغالية أنه تم نشر 105 عسكريين و7 سيارات إسعاف فى المناطق الاستراتيجية للمدينة التى تشهد اكتظاظا كبيرا فى ذكرى المولد المقررة الثلاثاء المقبل فى السنغال.

وأكد النقيب هارونا جالو من القيادة العسكرية فى المنطقة أنه سيتم وضع أجهزة متعددة من بينها سيارات إطفاء تحسبا لأية طوارئ ولضمان نجاح الاحتفالات.

وتعتبر مدينة (كولاخ) - وسط السنغال - إحدى أهم قلاع الصوفية، ويحيى السنغاليون ذكرى المولد النبوى الشريف باحتفالات كبيرة يحضرها بعض أبناء دول الإيكواس الذى يسافرون الى السنغال خصيصا للمناسبة.

 


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