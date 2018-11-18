video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بتأسيس "البلاك بلوك"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:16 م
السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بتأسيس "البلاك بلوك" حركة البلاك بلوك-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات العسكرية، بالسجن المشدد لـ 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك".
 
ونسبت التحقيقات للمتهمين فى القضية أنهم أسسوا، وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التى كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعى، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين فى تحقيق أهدافهما.
 
وأسس المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية بدوائر أقسام شرطة "المعادى، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأداروا هاتين المجموعتين بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
 
وقد نظموا وسائل اتصال فيما بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال تنفيذًا لمشاريعهم الإجرامية الجماعية، كما خربوا عمدًا مبانى وأملاك عامة ومرافق خاصة لمصالح حكومية مثل مبنى حى المعادى، بأن رشقوه بالحجارة والعبوات الحارقة فأحدثوا به تلفيات، وأشاعوا الفوضى.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 12 ديسمبر

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى لـ27 نوفمبر

البلاك بلوك

السجن المشدد للمتهمين

جنايات عسكرية

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة