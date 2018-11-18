الرئيس التونسى للوفد المصرى: "مصر أم الدنيا"

رسالة تونس أسماء أمين





استقبل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الدكتور عبد العليم نوراه رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى، لعرض توصيات المجلس بعد اجتماعه بتونس فى الفترة من 13-17 نوفمبر.

وفى البداية رحب الرئيس التونسى بمجلس الأعمال متمنيا له التوفيق، مؤكدا على حرص تونس على تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى.

وعرض نوراه توصيات المجلس والتى تقوم على انشاء خط ملاحى بين الدولتين لتسهيل عملية التجارة لزيادتها ، بالاضافة إلى إنشاء لجنه مصغرة لحصر مشاكل المستثمرين فى كلا البلدين لعرضها على اللجنة العليا فى ديسمبر القادم للعمل على حلها ، إلى جانب الاتصال بالجهات المسئولة فى كلا البلدين لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمارات المشتركة ذات العائد الاقتصادى.

وفى نهاية اللقاء اكد السبسى حرص دولة تونس على زيادة حجم التعاون المصرى فى كافة المجالات الاستثمارية وخاصة أن مصر "أم الدنيا".