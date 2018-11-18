video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرئيس التونسى للوفد المصرى: "مصر أم الدنيا"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:34 م
الرئيس التونسى للوفد المصرى: "مصر أم الدنيا" الرئيس التونسى القائد قائد السبسى
رسالة تونس أسماء أمين
إضافة تعليق

 

استقبل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الدكتور عبد العليم نوراه رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى، لعرض توصيات المجلس بعد اجتماعه بتونس فى الفترة من 13-17 نوفمبر.

 

وفى البداية رحب الرئيس التونسى بمجلس الأعمال متمنيا له التوفيق، مؤكدا على حرص تونس على تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى.

 

وعرض نوراه توصيات المجلس والتى تقوم على انشاء خط ملاحى بين الدولتين لتسهيل عملية التجارة لزيادتها ، بالاضافة إلى إنشاء لجنه مصغرة لحصر مشاكل المستثمرين فى كلا البلدين لعرضها على اللجنة العليا فى ديسمبر القادم للعمل على حلها ، إلى جانب الاتصال بالجهات المسئولة فى كلا البلدين لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمارات المشتركة ذات العائد الاقتصادى.

 

وفى نهاية اللقاء اكد السبسى حرص دولة تونس على زيادة حجم التعاون المصرى فى كافة المجالات الاستثمارية وخاصة أن مصر "أم الدنيا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حافظ قائد السبسى: انتخابات البلدية ستحدد مستقبل المشهد السياسى بالبلاد

الرئيس التونسى

قائد السبسى

الاستثمار

اقتصاد

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة