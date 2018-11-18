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الخميس..أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل200 وظفية ببنك ناصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:00 ص
الخميس..أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل200 وظفية ببنك ناصر غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن أخر موعد للتقدم لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية هو يوم الخميس المقبل، وأنه يتم حاليا تلقى الطلبات من خلال البريد  الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG .

 

وأضاف  الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه عقب الانتهاء من تقديم طلبات الراغبين وفقا للشروط سيتم عمل اختبار للمتقدمين للتأكد من اجتيازهم الاختبارات ، وأنه يشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكون المتقدم من دفعات 2012، 2013  2014 ، 2015 ،2016 ، 2017 ، 2018  .

 


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