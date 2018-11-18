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الجيش اليمنى يقتل خبير متفجرات عراقى وقيادى حوثى بارز فى صعدة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 ص
الجيش اليمنى يقتل خبير متفجرات عراقى وقيادى حوثى بارز فى صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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لقى خبير تصنيع متفجرات عراقى الجنسية مصرعه، السبت، مع قيادى ميدانى فى مليشيا الحوثى الانقلابية، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - أن خبير المتفجرات العراقى الصريع كان يعمل فى صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيرانى الذى تقدمه للانقلابيين.

وأضاف المصدر أن القيادى فى المليشيا المدعو إبراهيم ثورة، لقى مصرعه هو الآخر مع 10 من مرافقيه، خلال تلك المواجهات المتواصلة.

فى السياق ذاته لقى القيادى الميدانى فى المليشيا المدعو محمد عبدالبارى الأخفش، مصرعه مع عدد من مرافقيه، خلال هجوم شنته قوات الجيش على موقع تمركزهم فى الجبهة ذاتها.

وتواصل قوات الجيش اليمنى عملياتها العسكرية، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وسط تهاوى مستمر فى صوف مليشيا الحوثى الانقلابية التى تتكبد خسائر فادحة.

 


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