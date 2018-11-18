الجيش اليمنى يحرر منطقة "عزلة اليمن" بمقبنة ويقتل قياديا للمليشيا

عدن /أ ش أ/

واصلت قوات الجيش اليمنى فى جبهة مقبنة غربى تعز تقدمها الميدانى، وتستعيد السيطرة على عزلة اليمن جنوبى مقبنة وسط اشتداد وتيرة المعارك مع مليشيا الحوثى التى فقدت فيها أحد قياداتها البارزين.

ونقل الموقع الرسمى للجيش الرسمى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش خاضت معارك ضارية مع مليشيا الحوثى وتستعيد السيطرة عزلة اليمن جنوبى مقبنة وكبدت المليشيا عددا كبيرا من القتلى بينهم قائدا ميدانيا كبيرا يشغل منصبا رفيعا فى قيادة الأمن الوقائى للمليشيا ، حيث قتل بنيران الجيش فى القحيفة بمقبنة.