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الجيش السورى يحبط محاولة تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:35 م
الجيش السورى يحبط محاولة تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أحبط الجيش السورى محاولة تسلل مجموعات مسلحة من محورين باتجاه نقاط حاكمة على أطراف المنطقة المنزوعة السلاح بريف حماة الشمالى، للانطلاق منها والاعتداء على نقاط عسكرية تحمى المدنيين فى قريتى الخربة وزلين.

ورصد الجيش السورى- حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، تحرك مجموعتين مسلحتين تسمى "كتائب العزة" بين كروم الزيتون، متسللتين عبر محورى البويضة ومعركبة فى التوقيت ذاته، بهدف الوصول إلى أحد الجروف الصخرية بالقرب من نقاط عسكرية للاعتداء عليها.

وأضاف الجيش السورى أنه عند وصول المسلحين إلى مسافة معينة على محورى تسللهم، تعامل معهم برمايات مركزة محققة أصابات فى صفوفهم، مشيرا إلى أن حالة من الهلع سادت بين المسلحين نتيجة عامل المفاجأة بانكشاف تسللهم ووقوعهم فى مرمى نيران الأسلحة الخفيفة للجيش.

يذكر أن الجيش السورى اشتبك أمس الأول مع مجموعة مسلحة تسللت باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتقدمة فى محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالى الغربى، وكبد المسلحين المهاجمين خسائر كبيرة وأوقعهم بين قتيل ومصاب.

وتواصل المجموعات المسلحة- التى ينضوى معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى- المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر فى إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة فى المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.

 


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