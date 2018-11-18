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"التصديرى للملابس الجاهزة": مبادرة لتطوير الأدوات الترويجية والتسويقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:46 م
"التصديرى للملابس الجاهزة": مبادرة لتطوير الأدوات الترويجية والتسويقية ملابس _ أرشيفية
أ ش أ
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تبنى المجلس التصديرى للملابس مبادرة لإنشاء مواقع إلكترونية بمواصفات موحدة لكافة أعضاء المجلس ببريد إلكتروني واسم موحد ( Domain name ) ، وذلك لأهمية الموقع الإلكترونى كأداة تسويقية للترويج للصادرات خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة التي ليس لديها موقع إلكتروني خاص بالشركة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الأحد، أن إنشاء المواقع الإلكترونية لأعضاء المجلس سيعمل على اجتذاب العديد من العملاء في الأسواق المستهدفة، لأنها من أبرز الأدوات الترويجية الهامة التي يعتمد عليها المصدر في تسويق منتجاته للنفاذ داخل الأسواق العالمية .

وأضاف أن الموقع الإلكتروني يحتوى على كافة المواصفات الخاصة بالمنتج وبيانات الاتصال، كما يحتوى على تاريخ الشركة في التصدير،مشيرا إلى أن الموقع مصمم بطريقة احترافية تعكس المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الملابس الجاهزة.

كما أكد المجلس أن خطته الترويجية لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة ترتكز بالأساس على زيادة حصة مصر السوقية للصادرات في الأسواق الحالية ، وذلك من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية وتعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية والإبداعية، من خلال تنظيم العديد من ورش العمل لمساعدة صغار المصدرين، وتقديم خدمات الدعم الفني للمصدرين الجدد للمشاركة في منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مساعدة صغار المصدرين في الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية .


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