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الانتهاء من مبنى التنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية يونيو 2019

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:31 ص
الانتهاء من مبنى التنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية يونيو 2019 رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال جولته بالعاصمة الإدارية
كتب : مصطفى عبد التواب
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تفقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يرافقه عدد من قيادات وموظفى الجهاز المبنى المخصص للجهاز بالعاصمة الإدارية والمقرر الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو 2019، مشيدا بمرونة التصميم وملائمته لاحتياجات العمل بالجهاز إلى جانب سرعة الإنجاز والدقة فى التنفيذ.
 
ووجه رئيس الجهاز الشكر للقيادة السياسية على ما لمسه من إنجازا على أرض الواقع فى مشروع العاصمة الإدارية، مؤكدا أنها نقلة حضارية ونوعية تسهم فى تيسير العمل فى مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، كما وجه الشكر لمجلس الوزراء على تخصيص مبنى الجهاز متعهدا بذل أقصى جهد لتطوير الجهاز الإدارى. 
 
وبحسب بيان للجهاز استمع رئيس الجهاز لشرح تفصيلى من أحد مهندسى الشركة القائمة على تنفيذ المبنى، موضحا أنه يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين "جراج". 
 
ووجه رئيس الجهاز قيادات الإدارات المختلفة وخاصة الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة، بتحديد احتياجاتهم الوظيفية والتى ينبغى وضعها فى الاعتبار خلال مراحل تجهيز المبنى.


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