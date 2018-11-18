الأوقاف: نطرح إدارة أسهم وودائع بـ4.5 مليار جنيه ولا مساس بالأصول

كتب – إسماعيل رفعت

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن الهيئة سوف تطرح اسهم شركاتها بالورصة بقيمة 2.5 مليار جنيه فى مناقصة عامة كما ستقوم بطرح ودائع بقيمة 2 مليار جنيه أيضا، مؤكدا أن الأصول المالية التى تتعدى التريليون خط أحمر ولا مساس بها.

وأضاف محروس، لـ"اليوم السابع"، أن أصول الوقف ليست للتصرف وأنها أصول ثابتة بعضها مؤجر للآخرين، ويعضها مباع وهو قليل، وبعضها يعمل بشكل تحكمه اللوائح القانونية والاستثمارية، ولا يمكن التصرف فى الجميع بموجب قانون الوقف وتداخل المنفعة مع الآخرين.

ولفت محروس، إلى أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات الحكومية، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية لترشيح قائمة مختصرة من شركات إدارة الأصول التى تتمتع بقدرة مالية عالية، تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة لإدارة أسهم بـ4.5 مليار جنيه تقريبا.

ويناقش مجلس النواب، قوانين عمرها 4 عقود زمنية لتعديل مواد قوانين الهيئة، والذى تحل بموجبه وطبقا لمشروع القانون هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيىة الأوقاف.